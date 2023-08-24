«Праздновать нечего»: экс-премьер Азаров о Дне независимости Украины Экс-премьер Украины Азаров: независимости в стране нет

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский участвует в мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров, комментируя в беседе с NEWS.ru годовщину Дня независимости, заявил, что на самом деле о независимости в отношении Украины говорить не приходится. По его мнению, страна уже не является субъектом международного права.

Какая независимость, если все финансы, оружие зависит от Запада, также, как и политика. Экономика разрушена, люди гибнут. Никакой независимости на Украине нет, она перестала быть субъектом международного права. Так что праздновать нечего, особенно с учетом тяжелейшего экономического положения, — сказал Азаров.

Ранее сообщалось, что Украину с Днем независимости поздравил президент США Джо Байден. Он выразил надежду на то, что в следующем году жители страны отметят этот праздник «в мире и безопасности». Американский лидер добавил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит помогать Киеву, а также анонсировал введение новых санкций в отношении России.

Поздравил украинцев с праздником также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что оба независимых государства должны использовать ценность географического соседства для прекращения боевых действий. Белорусский лидер выразил надежду, что в скором времени военный конфликт будет остановлен.