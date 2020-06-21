Экзитпол: правящая партия побеждает на выборах в Сербии

https://static.news.ru/photo/4e640202-b3f4-11ea-bf80-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Экзитполы показали уверенную победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах в республике. Её лидер — президент Александр Вучич.

По информации ТАСС, опрос выходящих с участков показал победу СПП с 56,7% голосов. Второе место осталось за получившей 11,1% Социалистической партией, которую возглавляет министр иностранных дел Ивица Дачич. Третью строчку экзитполы отдали партии «Победа для Сербии» под руководством бывшего спортсмена Александра Шапича.

Участки закрылись при явке в 50,44%.

Как писал NEWS.ru, два жителя Белграда подрались на избирательном участке. Инцидент произошёл в очереди в кабинку для голосования. Один из участников конфликта заявил, что второй негодовал и ругался из-за того, что беременную жену первого пропустили без очереди.

Выборы в Сербии прошли с соблюдением противокоронавирусных мер предосторожности: избирателей просили соблюдать безопасную дистанцию, сотрудники комиссий работали в масках и перчатках.