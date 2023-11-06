Правящая партия Молдавии теряет власть на местах ЦИК Молдавии: кандидаты ПДС проиграли выборы мэра в 30 из 36 городов

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

По результатам прошедших в Молдавии местных выборов кандидаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС) проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, у них не будет большинства голосов ни в одном из районных советов, сообщает ТАСС. После подсчета 90% голосов, в значительной части городов и райсоветов лидируют кандидаты Партии социалистов под руководством экс-президента Молдавии Игоря Додона, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

В Кишиневе лидирует действующий мэр Ион Чебан, который получает 51,% голосов после обработки протоколов с 238 участков из 305. Представитель ПДС Лилиан Карл идет вторым с результатом 27%. В Бельцах — втором по величине городе Молдавии — кандидат от ПДС оказался на четвертом месте. В Оргееве победила представитель оппозиции Татьяна Кочу, ее поддерживал лидер запрещенной в стране партии «Шор» Илан Шор.

По словам председателя ЦИК Анжелы Караман, голосование прошло без существенных нарушений. Явка составила 41,4%, что сопоставимо с выборами 2019 года. При этом наблюдатели отмечают жесткие решения в отношении оппозиции в ходе предвыборной кампании. Было запрещено вещание шести телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции, заблокировали более 50 сайтов. Также были арестованы десятки партийных активистов.

За голосованием следили около 400 иностранных наблюдателей. Представителям РФ в наблюдении за выборами в Молдавии отказали.

Выборы глав администраций населенных пунктов Молдавии, а также членов районных, городских и сельских советов стартовали 5 ноября. Жителям республики предстояло избрать порядка 900 мэров и более 11 000 местных советников.

Как рассказала вице-председатель запрещенной в республике политсилы «Шор» Марина Таубер, оппозиционную партию «Шанс» в Молдавии, которая предлагала альтернативные решения, незаконно сняли с местных выборов. По ее словам, случившееся является нарушением демократических принципов и международного права.