Правящая партия Грузии осталась без лидера Бывший премьер-министр Грузии Гарибашвили сообщил об уходе из политики

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили уходит из политики, передает Ambebi.GE. Он сообщил об этом на брифинге, отметив, что последние несколько недель продолжаются спекуляции о его будущей карьере. По словам Гарибашвили, он считает себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы.

Хочу сегодня вам сообщить о своем решении уйти из политики, — подчеркнул экс-премьер.

Гарибашвили также заверил, что не собирается поддерживать оппозицию к действующей власти. Политик назвал это «чистой воды» спекуляциями и дезинформацией, которую распространяют отдельные лица. Такой комментарий он дал на фоне сообщений в грузинских СМИ о якобы его уходе в оппозицию из-за разногласий с коллегами по партии.

Ранее экс-президент республики Саломе Зурабишвили призналась, что оппозиция находится в очень тяжелом положении с тех пор, как перестала получать помощь со стороны США. В первую очередь она выделила СМИ, обратив отдельное внимание на региональные издания, которым нужно меньше всего денег. Зурабишвили подчеркнула, что они могут «сделать многое» даже при небольших суммах.