Правящая партия Германии отказала Эстонии в передаче оружия Украине

Социал-демократическая партия Германии пришла к соглашению не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц, пишет Süddeutsche. Эстония заявляла, что готова поставить Украине девять 122-миллиметровых гаубиц, полученных из запасов бывшей ГДР. Для этого ей нужно было получить согласие страны их происхождения. В то же время глава СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что в партии нет разногласий по поводу того, откуда исходит угроза.

Мы видим, что эскалация исходит из России <....> Когда канцлер встаёт и говорит, что все опции возможны, если Россия нарушит территориальную целостность Украины, эта позиция ясна и недвусмысленна, — заявил Клингбайль, отвечая на вопрос о возможных санкциях против РФ.

Он отметил, что на первом плане должны быть дипломатические усилия для предотвращения развития конфликта. По его словам, нельзя допустить, чтобы через угрозы и поступки возникла ситуация военного очага посреди Европы.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию поддержать Украину в сложившейся ситуации, когда к её границам стянуты войска России. Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что его страна готова предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз обозначил позицию Германии по вопросам поставок вооружений Украине. Это означает запрет экспорта летальных вооружений из ФРГ. При этом он отметил, что в случае военной агрессии РФ будут приняты конкретные меры.