Правящая партия Германии может отложить выборы нового лидера до декабря

https://static.news.ru/photo/355bbde6-7e33-11ea-941a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Съезд Христианско-демократического союза, на котором члены партии выберут нового лидера, может пройти в декабре, заявила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В интервью агентству Dpa политик сообщила, что решение о новом лидере вряд ли будет принято до очередной конференции партии, которую планируют провести в конце года в Штутгарте.

У меня сложилось впечатление, что чем ближе мы подходим к летнему перерыву, тем меньше необходимость в проведении специальной конференции всего за несколько недель до обычной, — пояснила Крамп-Карренбауэр.

В феврале глава Министерства обороны Германии Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам о принятом решении не баллотироваться на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году. Выбрать вероятного преемника Ангелы Меркель депутаты должны были 25 апреля, однако из-за пандемии коронавируса голосование было перенесено на более поздний срок, писал NEWS.ru.