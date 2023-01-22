Партия Шольца пересмотрит свою политику в отношении России Социал-демократическая партия Германии пересмотрит свою политику в отношении России

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Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила о намерении пересмотреть свою внешнюю политику и вопросы безопасности, в том числе в отношении России, сообщило издание ZDF со ссылкой на представителя партии. Во фракции отметили, что они слишком долго полагались на Россию. Германии в современных реалиях, по мнению СДПГ, необходимо предусмотреть инструменты защиты от действий РФ и укрепить позиции в международном сообществе.

Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: основанный на правилах международный порядок, — говорится в сообщении.

Германия, как указано в документе, должна играть в этом центральную роль.

Издание ранее Zeit сообщило, что решение Шольца временно не отправлять танки Leopard 2 на Украину вызвало активные споры в бундестаге. Так, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала объяснить причины подобного решения. По ее мнению, Шольц начнет предпринимать конкретные действия только под давлением.

В свою очередь глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что политика безопасности Европы не ограничивается поставками оружия. Он предположил, что после отправления танков на Украину может встать вопрос о передаче самолетов и войск. При этом сам депутат также выразил мнение, что ВСУ следует передать танки.