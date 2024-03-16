Правящая коалиция Германии поддержала передачу Киеву ракет Taurus Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет Taurus

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Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, пишет Bild. Отмечается, что одобрение было значительным во всех политических группах фракции.

В ходе голосования 451 депутат проголосовал за, 46 — против, еще 49 человек воздержались. При этом сам канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против такой инициативы. Как сообщает издание, представители правительства Германии обеспокоены в связи с тем, что ВСУ могут использовать Taurus для ударов по Крымскому мосту.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ВСУ немецких крылатых ракет Taurus по территории России стало бы фактически объявлением войны. По ее словам, это граница, переступив которую, становишься участником конфликта.

До этого издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом, как Берлин мог бы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину, не пересекая красных линий Шольца. Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.