https://static.news.ru/photo/cd121bd6-dee6-11e9-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Генеральна прокуратура України/facebook.com

Правозащитники призывают Генпрокуратуру Украины не экстрадировать в РФ чеченца Амхада Илаева, поскольку преследование носит политический характер. Об этим сообщил адвокат Иван Ангелов.

По словам юриста, в настоящее время украинская ГП проводит экстрадиционную проверку по его подзащитному на основании запроса силовиков из РФ, Илаев находится под арестом, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Власти Украины задержали его якобы за убийство и незаконное обращение с оружием на территории Чечни. Уроженец северокавказской республики эмигрировал на Украину в 2008 году.

Как сообщил председатель шведской правозащитной ассоциации VAYFOND Мансур Садулаев, в период якобы совершения инкриминируемых Илаеву преступлений (август 2009 года) он жил на территории Украины и чисто физически не мог быть причастным к незаконным действиям в другой стране.

Садулаев полагает, что преследование Илаева связано с тем, что он и его родственники были сторонниками независимой Чечни.

Мы подавали запросы и в Центральное бюро Интерпола, и в Генпрокуратуру, и в МВД... И ни одна из этих инстанций не предоставила нам информацию относительно розыска Илаева. То есть, ни на момент задержания, ни в настоящее время он не находится в розыске, — подчеркнул адвокат Ангелов.

В этой связи специалист выразил недоумение относительно требования выдать чеченца Москве. По его убеждению, на территории РФ Илаев лишится права на защиту и подвергнется пыткам.

Обвинения, которые выдвинуты нашему клиенту, являются безосновательными... Мы связываем его преследование с тем, что он занимался активной политической деятельностью в России, — сказал защитник.

В настоящее время защита Ахмада Илаева подала документы на получение им статуса политического беженца.

Как писал News.ru, ранее 24 родственника восьмерых исчезнувших в Чечне местных жителей подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Людей задержали в конце декабря 2016 — начале января 2017 года, после чего их никто не видел.