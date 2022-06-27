Правозащитники: Литва относится к беженцам с Украины лучше, чем к другим Amnesty International: Литва жестоко обращается с беженцами из стран Ближнего Востока

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Мигранты в лагере в Литве

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что Литва проводит политику двойных стандартов по отношению к беженцам. Правозащитники утверждают, что беженцев из стран Ближнего Востока заключают в тюрьму и подвергают жестокому обращению, тогда как украинских «встречают с распростертыми объятиями».

В то время как в Литве беженцев с Украины встречают с распростертыми объятиями, тех, кто ищет защиты из таких стран, как Ирак или Сирия, незаконно заключают в тюрьму, подвергают жестокому обращению и депортируют, — говорится в заявлении правозащитников.

К такому выводу организация пришла после интервью с мигрантами, побывавшими в двух литовских центрах содержания. Люди жаловались на унижения со стороны властей и бесчеловечные условия содержания в тюрьмах. Так, по словам беженцев, власти месяцами произвольно удерживают тысячи людей под стражей в захудалых военных центрах, где они подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения.

При этом мигрантам отказывают в доступе к справедливым процедурам предоставления убежища, вынуждая их «добровольно» вернуться в страны, из которых они бежали.

Жители Бельгии пожаловались на поведение украинских беженцев в стране, сообщил ранее телеканал RTBF. Отмечается, что бельгийцы очень часто сталкиваются со случаями бесконтрольного употребления спиртного и проявлением неуважения со стороны украинцев. Журналисты добавили, что многие муниципалитеты пересмотрели свою политику приёма беженцев и отказались выделять квоты на размещение. Многие ищут законные основания для отказа от предоставления жилья уехавшим с Украины. Так, например, некоторые ссылаются на сроки, которые установили власти на предоставление временного размещения, которое не может превышать трёх месяцев.

Тем временем муниципалитеты в Нидерландах начали готовиться к тому, что в местных приютах летом начнется новый наплыв украинских беженцев, так как многие голландцы собираются на лето в отпуска, они не хотят оставлять украинцев у себя дома на время своего отъезда.