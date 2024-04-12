Правозащитник допустил массовый отъезд русских из Эстонии Правозащитник Заренков: русские могут начать уезжать из Эстонии в поисках лучшей жизни

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Несмотря на призывы эстонских властей признать РПЦ террористической организацией, ждать отъезда русских из страны по этой причине не стоит, рассказал NEWS.ru правозащитник Андрей Заренков. Однако он не исключает миграции по экономическим мотивам.

Пока мы знаем лишь то, что с этим предложением министр хочет обратиться в Рийгикогу (парламент Эстонии). Скорее всего, там это и останется как политическое заявление и до исполнительной власти не дойдет. Массовый отъезд из Эстонии возможен, но вряд ли будет напрямую связан с гонением на православную веру. Люди всегда будут искать место, где жить лучше и спокойнее, — заявил Заренков.

Глава МВД Эстонии планирует предложить парламенту страны признать террористической организацией Русскую православную церковь Московского патриархата. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда. Министр считает, что это не повлияет на прихожан и работу храмов, но будут разорваны «связи с Москвой».

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, эстонские власти борются против христианства в целом. Он обратил внимание на то, что РПЦ в Эстонии гораздо популярнее местной лютеранской церкви.