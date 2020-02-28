https://static.news.ru/photo/0a62e1f8-5a2c-11ea-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в Румынии. Инфицированные — 45-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Жительница Тимишоары находится в нормальном состоянии, а пациента из Марамуреша доставили в реанимацию госпиталя в городе Клуж. Все лица, с которыми они контактировали, будут проверены на наличие коронавируса в организме, отмечает Financial Intelligence.

На фоне распространения нового типа вируса по миру Румынская православная церковь позволила пастве использовать при причастии одноразовые ложки и временно избегать целования икон при посещении храмов, уточняет France Presse.

О первом случае заражения человека коронавирусом в Румынии стало известно 25 февраля. В начале месяца инфицированный приехал в страну из Италии, писал NEWS.ru.