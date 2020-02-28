Два новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в Румынии. Инфицированные — 45-летний мужчина и 38-летняя женщина.
Жительница Тимишоары находится в нормальном состоянии, а пациента из Марамуреша доставили в реанимацию госпиталя в городе Клуж. Все лица, с которыми они контактировали, будут проверены на наличие коронавируса в организме,
На фоне распространения нового типа вируса по миру Румынская православная церковь позволила пастве использовать при причастии одноразовые ложки и временно избегать целования икон при посещении храмов,
О первом случае заражения человека коронавирусом в Румынии стало известно 25 февраля. В начале месяца инфицированный приехал в страну из Италии, писал NEWS.ru.
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