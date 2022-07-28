Православная церковь Украины призвала лишить патриарха Кирилла его регалий

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Православная церковь Украины (ПЦУ) попросит патриарха Константинопольского Варфоломея отобрать престол у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В заявлении, опубликованном на портале ПЦУ, сообщается, что синод поддержал проект о привлечении предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) к канонической (церковной) ответственности. Уточняется, что священнослужители обратятся к Варфоломею в письме.

Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола, — написано в заявлении ПЦУ.

Ранее власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд на территорию государства. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года. Причиной санкций стало то, что патриарх Кирилл, по данным МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».

До этого против патриарха Кирилла ввела санкции Канада, поскольку, по мнению Оттавы, он является спонсируемым государством агентом по дезинформации и пропаганде. Посольство РФ назвало эти рестрикции хамством и мракобесием и пообещало ответные меры.