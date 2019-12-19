Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) обнаружила в своих рядах неонацистов — сторонников правоэкстремистской организации Uniter. Несмотря на уверения последних в разрыве связей со структурой, ситуация уже вышла на министерский уровень. Ситуация непростая: члены Uniter пытаются проникнуть не только в политические, но и в силовые структуры Германии. Их деятельность начинает выходить за пределы страны.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что Роберт Мориц, занимающий пост члена исполнительного кабинета ХДС в сельском районе Саксонии-Анхальт, не только состоит в Uniter, но и имеет на плече татуировку — чёрное солнце (символ используется неонацистами в качестве замены запрещённой свастики). 6 декабря он был замечен с флагом организации на благотворительной акции помощи бездомным. Тогда же журналисты выяснили , что в 2011-ом он участвовал в неонацистском марше в Галле, а в 2014-ом встречался с представителями местной правой группы «Баррикады». В 2019 году именно в этом городе радикал совершил вооружённое нападение на синагогу, которое обратило внимание общества на проблему распространения неонацистских взглядов.

Мориц отрицает свою принадлежность к Uniter — он говорит, что давно вышел из организации и порвал с ней все связи, однако у журналистов и его политических оппонентов есть все основания сомневаться в этом. Скандал может иметь далеко идущие последствия, поскольку накладывает отпечаток на коалиционные отношения ХДС с Зелёными на местном уровне (в Саксонии-Анхальт) и социал-демократами — на правительственном.

Uniter Network/facebook.com

Между тем, появляются новые данные об активности Uniter. Так, издание Саксонии-Анхальт MRD разоблачило ещё одного правоэкстремиста в ХДС. Теодор Шёпфель является одним из основателей Uniter, но это не помешало ему не только получить партийный билет ХДС, но до 2018 года состоять в городском совете Сандерсдорф-Брена.

Но это не весь список членов ХДС, связанных с организацией. Газета Tagesspiegel называет ещё одного представителя партии — Кая Мелисса, который входит в число приверженцев «консервативного крыла» христианских демократов и активно продвигает внутри партии идею о сотрудничестве с правопопулистской «Альтернативой для Германии», радикальные связи которой не скрываются её лидерами. Со своей стороны немецкое RND пишет о том, что три из пяти руководителей Uniter — выходцы из Саксонии-Анхальт, а в самой федеральной земле действует целая сеть организации, усилиями которой отдельным её членам и удалось попасть в партию Меркель.

Uniter изначально создавалась как организация, направленная на оказание помощи и поддержки бывшим немецким военным и сотрудникам спецслужб. Одним из её основателей в 2012 году стал известный по позывному «Ганнибал» выходец из KSK (Kommando Spezialkräfte, Командование спецназа — часть специального назначения в составе Бундесвера. — NEWS.ru).

По данным расследования немецкой газеты TAZ, Uniter занимается военной подготовкой праворадикалов, несмотря на существующие в Германии запреты. По их идеологии, боевые навыки должны понадобиться радикалам в «День Х», когда политическая система ФРГ рухнет, — чтобы взять власть в свои руки. В поле зрения немецких журналистов попал проводимый под присмотром «Ганнибала» тренинг в Баден-Вюртемберге, который очевидцы сравнивали с «полноценной военной подготовкой». Газета Tagesspiegel также писала о преподавателе в полицейском университете Бранденбурга, который являлся одним из четырёх руководителей регионального отделения Uniter, и в том числе распространял информацию о проводимых организацией тренингах.

Robert Michael/dpa/Global Look Press

Помимо военной подготовки внутри Германии Uniter представляет свои услуги и за рубежом. Так в 2019 году по данным TAZ, организация обсуждала программу обучения контингента для президента Филиппин Родриго Дутерте. Также газета отмечает, что у руководства Uniter есть связи в ООН и в разведслужбах Германии, которые прикрывают настоящие мотивы деятельности организации. В ряде СМИ уже проводят аналогию с российской «ЧВК Вагнер», которая, в отличие от Uniter, не имеет какого-либо юридического статуса, но также опирается на ряд фигур в силовых структурах РФ.

Представители Uniter, по данным СМИ, имеют установку проникать в силовые ведомства Германии и увеличивать присутствие в политических кругах. Издание Tagesspiegel писало как минимум о 27 представителях Uniter среди АдГ в Бундестаге. Не исключено, что они могут занимать места и в других партиях.