Правнук Бисмарка рассказал о недоверии немцев к собственному правительству Правнук Бисмарка: 80% граждан Германии не доверяют властям страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Абсолютное большинство немцев не доверяет властям Германии, заявил внучатый племянник первого канцлера Германии Александр фон Бисмарк на ПМЭФ, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Политик считает, что этот показатель может достигать 80% населения. Он уверен, что местные СМИ давят на людей и искажают картинку.

80% людей [в Германии] не верят нашему правительству, тому, что оно делает и говорит. Мейнстрим-медиа давят на население, они показывают только свою версию происходящего. Но молодые люди не читают прессу, они получают информацию из соцсетей. Так что мышление молодых людей строится не только на политических убеждениях, — считает он.

При этом Александр фон Бисмарк пояснил, что читал письма своего прадеда, в них он называет людей из России теплыми и легкими в общении. Отто фон Бисмарк, по его словам, считал, что дружба и сотрудничество между Россией и Германией положительно сказались бы на всей Европе в целом.

Ранее Александр фон Бисмарк призвал отменить визы между Россией и Германией. По его словам, в Европе говорят много негатива из-за непонимания. Правнук первого канцлера Германии также назвал РФ очень теплой страной и отметил, что чувствует себя в ней как дома.