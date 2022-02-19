Правительство Великобритании подготовило план «жизни с коронавирусом»

План жизни Великобритании в условиях сосуществования с коронавирусом изложит в понедельник, 21 февраля, премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщили в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит. Ранее Джонсон уже озвучивал ряд идей соответствующего характера, среди которых досрочная отмена самоизоляции для ковид-положительных и отношение к корнавирусной инфекции как к простуде.

Вопрос об отмене обязательной самоизоляции для ковид-положительных на месяц раньше запланированного срока Джонсон намерен поднять 21 февраля в паламенте. В конце января Англия уже отменила обязательное требование использовать COVID-сертификаты для входа в помещение, масочный режим, а также требование удалённой работы.

Кабинет министров соберется утром в понедельник, чтобы согласовать план борьбы с COVID-19, а премьер-министр, как ожидается, представит парламенту обновленную информацию сегодня днем. Ожидается, что вечером состоится пресс-конференция, — отмечается в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В настоящее время в Англии более 81% взрослого населения получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, число случаев заболевания продолжает снижаться, в связи с чем существуют предпосылки для отмены всех оставшихся законодательных ограничений. Как сообщили на Даунинг-стрит, план «жизни с [email protected] в первую очередь будет основываться на теме вакцинации.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время в мире сложились «идеальные условия» для появления более заразного и опасного варианта коронавируса. При этом он не исключил возможности покончить с пандемией уже в 2022 году.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о том, что новые штаммы COVID-19 появиться могут, но вероятность данного сценария невелика. Учёный объяснил, что формированию очередных разновидностей инфекции мешает уровень вакцинации населения Земли — около 50%, кроме того, «много людей переболели».