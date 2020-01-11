https://static.news.ru/photo/963cfb00-34a7-11ea-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о планах правительства страны выплатить семьям погибших в авиакатастрофе Ирана по 200 тысяч гривен (около $8,3).

Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, — цитирует политика ТАСС.

Помимо этого, Украина готова оказать родственникам погибших всестороннюю помощь и поддержку. Также компенсации должна предоставить иранская сторона.

Наши дипломаты уже работают, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость, — завершил свою речь Гончарук.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Ирана Хасан Рухани провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он официально пообещал привлечь к ответственности всех причастных к авиакатастрофе украинского Boeing 737.