Правительство Трасс заморозит тарифы на электроэнергию до апреля

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Правительство британского премьера Лиз Трасс заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев — до конца апреля, заявил новый глава Минфина Джереми Хант, выступление которого транслировал телеканал Sky News. Ранее сообщалось, что рост тарифов ограничат на два года.

Оказываемая нами поддержка населению будет оставаться на неизменном уровне до конца апреля. Однако мы с премьер-министром пришли к выводу, что будет безответственно и после этого компенсировать волатильность газового рынка за счет бюджетных средств, — сказал он.

Хант также объявил, что на текущем уровне сохранится базовая ставка подоходного налога, однако правительству придется повысить акцизы на вино, пиво и сидр и отказаться от планов вернуть возможность беспошлинного приобретения товаров туристами.

Кабинет Трасс ранее также отказался от обещания премьера снизить максимальную ставку подоходного налога с 45% до 40%, а также не повышать ставку корпоративного налога до 25% с текущих 19%.

До этого стало известно, что в Великобритании около ста членов парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой провести вотум недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Поводом стал проект бюджета.

Ранее газета The Independent со ссылкой на членов палаты общин сообщила, что британские парламентарии ожидают отставки премьер-министра Великобритании в течение «нескольких дней или недель». Отмечается, что главу правительства не спасет даже недавнее решение уволить главу Минфина. Парламентарии рассматривают отставку Трасс как «неизбежную».