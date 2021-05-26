Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/77e71ada-781e-11eb-b23d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Словакия начнёт использовать для борьбы с коронавирусом российскую вакцину «Спутник V». Соответствующее решение приняло правительство страны в среду, 26 мая. Об этом сообщает сетевое издание Teraz.

По данным издания, использование российской вакцины следует начать с 7 июня. Правительство республики дало данное поручение министру здравоохранения Владимиру Ленгварскому.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приветствовал данное решение Словакии. Он отметил, что страна стала второй в Евросоюзе, где разрешено применять «Спутник V». При этом использование могло начаться ещё три месяца назад.

Кампания по дезинформации против российской вакцины задержала начало её применения в Словакии на три месяца. Теперь все возникшие вопросы решены и «Спутник V» может приступить к спасению жизней в стране, — сказал Дмитриев, чьи слова приводит РИА Новости.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. На сегодняшний день её применение одобрено в 66 странах мира с общим числом населения более 3,2 млрд человек.

По данным журнала The Lancet, эффективность российской вакцины составляет 91,6%. В РФПИ заявили об эффективности вакцины в 97,6%. Эти данные получены на основании анализа данных 3,8 млн вакцинированных препаратом россиян.

Ранее сообщалось, что в РФ производителям вакцины от COVID предложили упростить возмещение НДС.