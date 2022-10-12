В Сербии призвали ввести санкции против России Вице-премьер Сербии Михайлович призвала ввести санкции против России

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Зорана Михайлович

Сербия должна ввести санкции против России, считает вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович. В эфире телеканала Prva она подчеркнула, что для введения подобных мер необходимо сформировать новый состав правительства.

Государство должно определиться в вопросе введения санкций против России. Для этого необходимо подождать формирования нового правительства, — сказала Михайлович.

По ее мнению, Россия должна быть наказана за спецоперацию на Украине. Также она подчеркнула, что геополитика в мире очень быстро меняется и Сербии как никогда нужно определиться и найти свое место на ближайшие 100 лет.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в РФ угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Кроме того, гражданам Евросоюза запретили занимать высокие должности в российских госкомпаниях и проводить любого рода операции с Российским морским регистром судоходства. Россиянам запретили хранить криптовалюту в странах ЕС.

Представители Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС продолжит вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу ограничений.