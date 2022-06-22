Правительство Латвии разрешило вырубать молодой лес из-за нехватки топлива

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Правительство Латвии предложило поправки к нормативным актам, в которых разрешило вырубать молодой лес, сообщает EADaily. Природоохранные организации выразили свой протест, отметив, что данная инициатива продвигается не впервые, а премьер-министр обещал её не рассматривать без диалога с ними.

Эти поправки уже дважды приостанавливались из-за общественного давления. Но теперь их снова проталкивают, вопреки обещанию премьер-министра Кришьяниса Кариньша, что они не будут рассматриваться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между природоохранными организациями и сектором лесохозяйства, — утверждается в совместном заявлении организаций.

По словам директора Всемирного фонда природы Яниса Розитиса, этим решением Латвия отклоняется от зелёного курса Евросоюза и противоречит его общим ценностям и целям. Разрешение вырубать молодой лес не помогает развитию биоэкономики и создаёт репутационные риски для страны.

До этого из-за нехватки топлива от планов развития зелёной энергетики решила отказаться Словакия. Там власти могут начать разработку недавно открытых месторождений газа на западе страны.

Исследователи из Университета штата Миннесота ранее выяснили, что число видов произрастающих на Земле деревьев значительно выше, чем считалось до сих пор. Это заставляет задуматься над тем, что люди могут уничтожить огромное количество видов растений ещё до того, как узнают об их существовании.