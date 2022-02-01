Правительство Италии одобрило штраф за отказ от вакцинации

Итальянские власти ввели штраф в размере €100 для людей, которые отказываются проходить процедуру вакцинации, об этом сообщает газета La Stampa. Также с 15 февраля все граждане старше 50 лет обязаны будут предъявить сертификат о полной вакцинации или справку о наличии антител для того, чтобы попасть на работу. Если документ не будет предоставлен, они лишатся зарплат.

Мы должны быть по-прежнему осторожны, но можем начать планировать новый этап в борьбе с COVID-19, — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Ранее стало известно, что в Италии не будут продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 после 31 марта. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Он также отметил, что правительство до конца месяца откажется от множества тех ограничений, которые действуют сегодня.

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде ранее сообщил, что с 8 января за ношение тканевой или немедицинской маски будет назначаться штраф в размере $570. По новым правилам все жители Румынии старше пяти лет обязаны надевать в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2. Ношение других неспециализированных масок приравнивается к их отсутствию.