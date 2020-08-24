Правительство Германии заявило о вероятном отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/7e75aeb2-e5fb-11ea-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал состояние политика Алексея Навального. По его словам, оппозиционер, вероятно, был отравлен.

В связи с этим россиянину необходима охрана, передаёт Reuters.

Поскольку существует определённая вероятность отравления, необходима защита, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Зайберт добавил, что Берлин не делал официального приглашения Навальному, однако помогали обеспечить его доставку в страну.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Киеве заявил , что необходимо получить больше информации для подтверждения или опровержения отравления политика.

В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, а также, вероятно, криминологические <...> Мы должны дождаться их, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что власти страны ждут разъяснения от врачей.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика.

Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким.

Как писал NEWS.ru, состояние здоровья пациента, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко.