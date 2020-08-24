Правительство Германии заявило о вероятном отравлении Навального

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал состояние политика Алексея Навального. По его словам, оппозиционер, вероятно, был отравлен.
В связи с этим россиянину необходима охрана,
Поскольку существует определённая вероятность отравления, необходима защита, — сказал он в ходе пресс-конференции.
Зайберт добавил, что Берлин не делал официального приглашения Навальному, однако помогали обеспечить его доставку в страну.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Киеве
В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, а также, вероятно, криминологические <...> Мы должны дождаться их, — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что власти страны ждут разъяснения от врачей.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика.
Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким.
Как писал NEWS.ru, состояние здоровья пациента, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко.
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