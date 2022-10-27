Правительство Германии одобрило проект по торговле марихуаной Правительство Германии одобрило законопроект о подконтрольной продаже каннабиса взрослым

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Правительство Германии опубликовало проект по легализации каннабиса. В докуенте перечислены условия и ограничения. В дальнейшем его предполагается внести на рассмотрение в Еврокомиссию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте немецкого кабмина.

Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия и должен стать основой будущего законопроекта, — говорится в сообщении.

Среди условий легализации — реализация не более 20-30 грамм вещества в одни руки, при этом продажа будет производиться только в лицензированных точках, которые будут гарантировать качество продукта без вредных примесей. Перед продажей будет проводиться проверка возраста потенциального покупателя. Также предполагается, что лицензионные поставщики и производители будут находиться под строгим контролем, дабы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности и черного рынка. Реклама продукта будет строго запрещена.

Кроме того, государство предполагает разрешить выращивание марихуаны в частных домохозяйствах — до трех растений на одного взрослого. При этом несовершеннолетних не станут наказывать за употребление вещества, а обяжут участвовать в профилактических программах.

Документ будет внесен на рассмотрение в Еврокомиссию на предмет сопоставления с законами Евросоюза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что легализация марихуаны в стране произойдёт быстро. При этом на встрече с согражданами в Магдебурге он признался, что планы по легализации дались ему непросто, в том числе и потому, что сам канцлер никогда не курил траву.