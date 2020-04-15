Правительство Германии хочет продлить ограничения до 3 мая

https://static.news.ru/photo/82f3c850-7f0f-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Федеральное правительство Германии стремится продлить ограничения на контакты людей друг с другом, введённые из-за пандемии коронавируса, как минимум до 3 мая.

Соответствующий документ был подготовлен совместно с главами земель ФРГ, уточняет Spiegel. Окончательное решение будет принято по итогам видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и министров.

В правительстве считают, что ограничения необходимо ослаблять постепенно. Начать можно с открытия магазинов площадью до 800 квадратных метров, таких как книжные и мебельные магазины, автосалоны. С 4 мая могут быть открыты парикмахерские в случае соблюдения ими определённых требований: отсутствия очередей и использования работниками средств индивидуальной защиты.

Германия оказалась на втором месте рейтинга безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. Первое место занял Израиль, писал NEWS.ru.