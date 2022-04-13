Правительство ФРГ призвало немцев есть меньше мяса

Употреблять меньше мяса и таким образом способствовать освобождению пахотных земель призвал жителей Германии парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен. Такое заявление он сделал на фоне кризиса цен на продовольствие из-за ситуации на Украине. Его слова приводит портал Euractiv.

Я тот, кто с большим удовольствием съедает кусок мяса, и я не хочу никому запрещать есть мясо... Однако важно указать на то, что очень большая часть мирового производства зерна... в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов, — сказал Аннен.

Как полагает статс-секретарь, сокращение потребления мяса в Германии в целом в Европе позволит освободить значительные площади пахотных земель, в том числе в странах, откуда импортируется мясо. По подсчётам Аннена. если бы жители Германии потребляли на 30% меньне свинины, то в стране удалось бы освободить порядка миллиона гектаров пахотных земель.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем. Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал призыв Оздемира «есть меньше мяса для борьбы с Россией». Он заявил, что пришло время менять национальные привычки немцев, и предложил им отказаться от употребления колбасы.