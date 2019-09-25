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Украинский призывник решил получить отсрочку от службы в армии с помощью брака. Он женился на двоюродной бабушке. Родственница старше его на 57 лет. Молодому человеку 24 года.

Житель Винницкой области получит льготу, так как стал опекуном супруги — инвалида первой группы. В военкомате признали, что семья существует только на бумаге, однако обращаться в суд не собираются. Сотрудники...