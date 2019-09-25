Послание президента России Владимира Путина с предложением о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности получили в правительстве Германии.
Аналогичный документ поступил и в другие союзнические страны, заявили в пресс-службе кабмина республики журналистам
Ранее СМИ узнали, что российский лидер отправил такие сообщения в столицы нескольких государств, в том числе членов НАТО.
Как писал News.ru, ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые ДРСМД, не будут размещены в Европе Россией, пока там не появится алогичное вооружение Соединённых Штатов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.