Правительство Франции хочет открыть все магазины страны с 11 мая

https://static.news.ru/photo/1f418070-8542-11ea-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Французское правительство хочет, чтобы все торговые точки республики, кроме ресторанов, кафе и баров, могли вновь открыться 11 мая после ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Кабмин заявлял, что не все предприятия смогут сразу же приступить к работе после снятия карантина.

Мы хотим, чтобы все ретейлеры смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости, — сказал министр в интервью радиосети France Info.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая, писал NEWS.ru.