Правительство Франции хочет открыть все магазины страны с 11 мая

Французское правительство хочет, чтобы все торговые точки республики, кроме ресторанов, кафе и баров, могли вновь открыться 11 мая после ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Кабмин заявлял, что не все предприятия смогут сразу же приступить к работе после снятия карантина.
Мы хотим, чтобы все ретейлеры смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости, — сказал министр в интервью радиосети France Info.
Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая, писал NEWS.ru.