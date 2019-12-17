https://static.news.ru/photo/39f2a97a-20cb-11ea-be55-fa163e074e61_660.jpg Март Хельме Фото: TAIRO LUTTER/www.imago-images.de/Global Look Press

Эстонское правительство выступило с ходатайством о скором рассмотрении вынесения вотума недоверия главе МВД республики Марту Хельме.

Власти обратились к правлению государственного собрания с соответствующей просьбой, передаёт BNS. Такое решение было принято после просьбы президента страны Керсти Кальюлайд.

Как передавал NEWS.ru, глава МВД Эстонии назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин продавщицей, неправильно перефразировав известное высказывание Владимира Ленина. Позднее он принёс финскому премьеру извинения, подчеркнув, что СМИ исказили его слова. За реплику Хельме извинилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Это произошло во время телефонного разговора с финским лидером Саули Ниинистё.

Марин, официально назначенная на должность премьер-министра Финляндии 10 декабря, стала самым молодым в мире действующим главой правительства. Она выросла в небогатой однополой семье и в начале карьеры работала кассиром.