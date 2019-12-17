Эстонское правительство выступило с ходатайством о скором рассмотрении вынесения вотума недоверия главе МВД республики Марту Хельме.
Власти обратились к правлению государственного собрания с соответствующей просьбой,
Как передавал NEWS.ru, глава МВД Эстонии назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин продавщицей, неправильно перефразировав известное высказывание Владимира Ленина. Позднее он принёс финскому премьеру извинения, подчеркнув, что СМИ исказили его слова. За реплику Хельме извинилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Это произошло во время телефонного разговора с финским лидером Саули Ниинистё.
Марин, официально назначенная на должность премьер-министра Финляндии 10 декабря, стала самым молодым в мире действующим главой правительства. Она выросла в небогатой однополой семье и в начале карьеры работала кассиром.
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