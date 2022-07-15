Правительство Эстонии объявило об отставке Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке правительства

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кая Каллас официально объявила об отставке возглавляемого ею правительства, сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR. Издание отмечает, что глава кабмина планирует в ближайшее время выступить с докладом о формировании нового состава кабинета министров. Сформировать его накануне предложил президент республики Алар Карис.

Премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшие дни президент Карис встретится с кандидатами в министры, чтобы выяснить их намерения во вверенных им областях.

14 июля Каллас заявила о своем уходе с поста главы правительства страны. Политик отметила, что она также может возглавить новый созыв кабмина.

В тот же день о своей отставке объявил премьер Италии Марио Драги. Такое решение было принято после того, как в голосовании о принятии дискуссионного пакета законопроектов отказался участвовать один из членов правящей коалиции — «Движение пяти звезд».