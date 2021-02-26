Правительство Чехии продлило режим ЧС

https://static.news.ru/photo/4e3b284a-786c-11eb-a932-96000091f725_660.jpg Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global look Press

Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, введённый 5 октября 2020 года, продлевается до 28 марта 2021 года. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании.

Изначально кабмин попросил членов нижней палаты парламента страны продлить действующий режим ЧС до 31 марта, однако депутаты отказались. Они предложили правительству объявить о новом режиме ЧС, оформленном другим правовым актом из-за ухудшения эпидемиологической обстановки — появления новых агрессивных штаммов коронавируса.

В результате кабмин в ускоренном порядке утвердил новый режим ЧС сроком на 30 дней, который фактически продлевает старый до 28 марта, передаёт Seznam Zpravy.

Ранее руководитель Минздрава Чехии Ян Блатны заявил, что из-за распространения в стране британского штамма коронавируса усиливаются меры защиты в местах скопления людей. Начиная с 25 февраля чехи должны будут носить либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу. Новое требование затрагивает магазины, больницы, общественный транспорт и остановки.

Накануне эксперты чешской Национальной референционной лаборатории (НРЛ) получили два образца «южноафриканской мутации» коронавируса. Исследовать учёные смогут только один образец, второй из-за низкой концентрации RNA для этих целей не подходит, писал NEWS.ru.