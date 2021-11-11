Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии под руководством премьер-министра республики Андрея Бабиша подало в отставку. Соответствующее решение было принято после поражения его партии АНО («Акция недовольных граждан») на выборах в парламент страны. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News.

На пресс-конференции Бабиш отметил, что направил президенту Чехии Милошу Земану письменное прошение об отставке правительства.

Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин, — сказал премьер-министр республики.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности, заявили 5 ноября лечащие его врачи. Отмечается, что состояние чешского лидера улучшилось, но сроки выписки пока назвать сложно. Земан может общаться, но делает это с большим трудом. Предполагалось, что он страдает печёночной энцефалопатией.

Позднее хирург Павел Пафко, который является членом медконсилиума по наблюдению за здоровьем Земана, назвал его диагноз. По словам медика, глава государства страдает циррозом печени.