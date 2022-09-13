Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство страны на специальном заседании приняло решение ввести с 1 ноября ограничения на цены электроэнергии и газа для населения. Глава чешского кабмина добавил, что ограничения будут также действовать для ряда государственных учреждений, включая школы, а также для индивидуальных предпринимателей. Фиала отметил, что жители страны будут платить 6 крон (0,25 доллара США) за киловатт-час, сообщает Radio Prague International.