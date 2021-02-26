Правительство Чехии объявило об ужесточении ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d1f442e-78c1-11eb-943e-96000091f725_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В Чехии ужесточаются ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Новые правила вводятся с 1 марта. Согласно указаниям, граждане в течение трёх недель не должны покидать районы проживания, за исключением поездок к врачу или на работу. Закрываются дошкольные учреждения, учащиеся школ переходят на дистанционное обучение. Также сокращается перечень магазинов, которым разрешено работать в период пандемии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, объясняя новые меры, признал, что это будет новым испытанием для людей. Но, по его словам, если игнорировать угрозу, то в стране может сложиться ситуация, как в итальянском Бергамо — в Европе этот город больше всех пострадал от коронавируса в прошлом году, передаёт Reuters.

Я понимаю, что это огромное неудобство для всех, мы сами этому не рады. Но если мы ничего не сделаем, весь мир увидит [новый] Бергамо, — заявил премьер.

За прошедший год коронавирусом заразился каждый десятый житель Чехии — страны с населением 10,7 млн человек. Уровень заболеваемости в государстве примерно в 10 раз выше, чем в Германии. А теперь Чехия столкнулась с новой проблемой в виде быстрораспространяющегося британского штамма коронавируса. Министр здравоохранения Ян прогнозирует рост заболеваемости до 18 тысяч случаев в сутки в течение ближайших двух недель.

В этой связи, как писал NEWS.ru, режим чрезвычайной ситуации в Чехии, введённый 5 октября 2020 года, продлевается до 28 марта 2021 года. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании.

Изначально кабмин попросил членов нижней палаты парламента страны продлить действующий режим ЧС до 31 марта, однако депутаты отказались. Они предложили правительству объявить о новом режиме ЧС, оформленном другим правовым актом из-за ухудшения эпидемиологической обстановки — появления новых агрессивных штаммов коронавируса.

Ранее Бабиш заявлял, что власти Чехии готовы закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам. По его словам, стране нужно получить вакцину от COVID-19 как можно раньше — в феврале, марте и апреле. Сейчас заказано 8,4 млн доз препарата на второй квартал 2021 года, однако власти страны не получили никаких гарантий его поставки.