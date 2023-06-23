Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе Правительство Британии заявило о поддержке семей граждан, погибших на батискафе «Титан»

Фото: Ocean Gate

Британское правительство предоставит всю необходимую помощь семьям граждан Великобритании, которые погибли в результате катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

Британское правительство находится в тесной связи с семьями погибших и выражает свои самые искренние соболезнования, — говорится в заявлении министра.

Ранее, представитель береговой охраны США Джон Могер подтвердил обнаружение обломков пропавшего батискафа «Титан». Он также добавил, что исходя из данных, собранных на месте обнаружения обломков, судно подверглось «катастрофическому взрыву, направленному внутрь». Могер также сообщил, что специализированные глубоководные аппараты будут продолжать работать в районе, где были найдены обломки, с целью сбора дополнительной информации. Он не уточнил, насколько долго продлится операция.

Ранее исследователь Дэвид Мирнс заявил, что обломки, найденные в районе поиска пропавшего батискафа, предположительно, являются посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата. Эксперт, который дружит с двумя пассажирами с судна, рассказал, что принадлежность этих фрагментов к батискафу подтвердил президент клуба, который «напрямую связан» с кораблями.