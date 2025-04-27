«Правило жесткое»: назван важный нюанс встречи Трампа и Зеленского Политолог Перенджиев: встреча Трампа и Зеленского в Ватикане была спонтанной

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Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп в Ватикане

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского произошла спонтанно без соблюдения протокола, заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что перед любой встречей обсуждается протокол, чтобы избежать недоразумений подобно тому, как в Ватикане Трамп публично не позволил президенту Франции Эмануэлю Макрону присоединиться к его разговору с Зеленским.

Перед тем, как происходит какая-то встреча, обязательно обсуждается протокол, чтобы избежать недоразумений. Это правило жесткое. На встрече Трампа с Зеленским вообще отсутствовало понятие протокола. Соответственно, встреча происходила спонтанно.

По его словам, Зеленский мог неожиданно выпросить у Трампа разговор. Поэтому, отметил политолог, единственное, что было возможно сделать — попытаться найти хотя бы стулья для политиков.

Люди что-то попытались предпринять, хотя бы стулья найти. И видят, что идет Трамп, за ним бежит Зеленский, а за ним бежит Макрон. И поэтому поставили три стула. А тут резко Трамп разворачивается и говорит: Макрон, ты лишний. Мы тут с маленьким Вовой поговорим, — высказался Перенджиев.

Ранее эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказал, что во время встречи в Ватикане Трамп сказал Макрону, что ему не следует здесь находиться. Так он раскрыл тот самый момент, когда Макрон подошел к Трампу и Зеленскому и пожал руку только последнему. В этот момент Трамп что-то сказал Макрону. После этого вместо трех стульев на месте переговоров остались лишь два.