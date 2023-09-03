Правда ли, что в Польше запрещают фотосъемку из-за России: чего там боятся

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши запретили фотографировать многие объекты в стране из-за страха перед шпионажем со стороны России, заявил журналист Конград Багиньский. Что нельзя снимать на камеру и какие отношения сейчас между Москвой и Варшавой?

«Сам запрет звучит вполне невинно, ведь у нас война с соседями. Неизвестно также, циркулируют ли в Польше стаи российских шпионов, собирающих данные о передвижениях войск. Но когда мы посмотрим на новые правила более подробно, мы можем ужаснуться», — удивился Багиньский.

Как Варшава будет запрещать полякам фотографировать

По словам обозревателя, новая поправка к «Закону о защите Родины» является абсурдной, потому что руководство страны не может назвать конкретные объекты, которые запрещено снимать на камеру.

«У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <...> Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нем будет записана половина Польши. Фотографирование военных объектов и других зданий, например, мостов или путей, будет являться правонарушением», — отметил Багиньский.

Журналист пояснил, что сотрудники полиции теперь могут подойти к любому человеку и отобрать у него телефон, если заметят, что он фотографировался в общественном месте.

«Вы делаете фотографию и отправляете ее своей невесте — полиция может забрать ваш телефон, и вы его не получите обратно. Делаешь фото на пляже, на заднем плане будет военный радар — то же самое», — написал он.

Как складываются отношения Москвы и Варшавы

31 августа Польша закрыла свое консульское агентство в Смоленске, так как правительство РФ отозвало у Варшавы разрешение на его эксплуатацию, сообщили в пресс-службе МИД республики.

На церемонии закрытия присутствовал посол Польши в Российской Федерации Кшиштоф Краевский. Ведомство работало с 10 апреля 2012 года. В задачи консульского агентства входила в том числе забота о двух национальных мемориальных объектах: Катынском кладбищенском комплексе и месте падения самолета ТУ-154, где в 2010 году погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, а также почти все высшее военное командование.

21 июля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза предостерег польские власти от агрессии в сторону Белоруссии.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — отметил российский лидер.

Также Путин напомнил Варшаве, что именно Советский Союз предоставил Польше ее западные территории.

«Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам», — сказал президент РФ.

2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на нулевой отметке.

Почему Польша противостоит Белоруссии и России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что руководство Польши «сошло с ума», потому что президент страны Анджей Дуда и его партия «Право и справедливость» пытаются поднять свои рейтинги перед парламентскими выборами с помощью выдуманной внешней угрозы на границе с Белоруссией.

«Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии. <...> Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», — отметил депутат.

По мнению руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, Соединенные Штаты Америки хотят сделать Польшу второй страной для противостояния с Россией. Эксперт уточнил, что если в другие страны НАТО Вашингтон отправляет по 50–200 танков, то Варшаве планируется поставить тысячу.

«Стоит вопрос, а не готовят ли НАТО, американцы, Польшу как второй этап противостояния с Россией», — заявил политолог.

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