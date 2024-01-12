Праправнук Бисмарка рассказал о своей реакции на мемы с «цитатами» предка Праправнук Бисмарка Александр позитивно воспринял мемы с «цитатами» предка

Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press

Александр фон Бисмарк

Праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр рассказал, что позитивно воспринял мемы с «цитатами» своего предка. Комментируя ситуацию RTVI, он подчеркнул, что гордится таким родством. Он отметил, что часто публикации из социальных сетей ему присылают знакомые из России.

Да, я видел много публикаций в соцсетях, от всех своих русских знакомых я получаю эти новинки из интернета. И на самом деле испытываю гордость за то, что это член моей семьи. Пускай он жил давно, и все же воспринимается позитивно, положительным персонажем, — подчеркнул Александр фон Бисмарк.

По его словам, первый канцлер Германской империи восхищался русскими людьми и выступал за дружбу с Россией. Бисмарк подчеркнул, что некоторые цитаты, которые публикуются под именем его предка, не всегда действительно принадлежат ему.

Конечно, какие-то цитаты используются в том числе и не его авторства. Но в целом по направлению мыслей, интерпретации смысла этих цитат. <...> То, как он понял Россию, — его оценки настолько многогранны и позитивны, — заключил собеседник издания.

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