Пранкеры пообщались с главой немецкого фонда перед выборами в Госдуму

Российские пранкеры Владимир Кузнецов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус») позвонили главе немецкого фонда от имени сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, запись разговора опубликована в YouTube-канале.

Один из звонивших представился сторонником Навального Леонидом Волковым и запросил поддержку в ходе агитации перед выборами в Госдуму России. Во время разговора пранкеры пообещали , что «выстроят какие-то кооперации по линии парламентов» в случае успешного исхода выборов.

Это вас, наверное, не удивляет, но мы не можем прямо финансировать электоральную кампанию. Наши средства, которые мы получаем от министерства, они закреплены в конкретных программах, — сообщил представитель немецкого фонда Вальтер Кауфман.

В то же время Кауфман пообещал, что попытается найти другие возможности для финансирования сторонников Навального «через свои контакты».

Ранее пранкер Владимир Кузнецов рассказал о телефонном разговоре с постоянным представителем Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гудрун Лингер.

Кузнецов представился украинским депутатом и спросил о выводах ОЗХО по поводу отравления Алексея Навального.