Пранкеры из РФ разыграли председателя Европарламента от имени Тихановской

https://static.news.ru/photo/3ed55a92-fa7c-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Rokas Lukosevicius/www.imago-images.de/Global Look Press

Известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Европарламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Запись разговора они опубликовали на YouTube. Позвонив Сассоли, пранкеры представились Тихановской и президентом Литвы Гитанасом Науседой. В ходе разговора председатель ЕП выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и поинтересовался, как себя чувствует бывший кандидат в президенты. Также он пригласил Тихановскую, которой представилась девушка-пранкер, приехать в Европарламент.

У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас, — сказал Сассоли.

Кроме того, он пообещал обсудить с главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом Макалистером, «кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства», передаёт РБК.

Пранкер, представившийся президентом Литвы, также сообщил Сассоли, что якобы установлена неофициальная связь с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Он заявил, что в белорусском правительстве и парламенте многие поддерживают оппозицию и, в частности, Тихановскую, а также ждут удобный момент, «когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут».

Это очень интересная информация, — ответил на это председатель Европарламента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.