https://static.news.ru/photo/8f622512-3047-11ea-bc52-fa163e074e61_660.jpg Могила Шарля-Этьена Гюдена Фото: Институт археологии Российской академии наук

Прах погибшего в битве под Смоленском в 1812 году соратника Наполеона Бонапарта, генерала Шарля-Этьена Гюдена перезахоронят во Франции. Об этом журналистам рассказал президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, археолог и историк Пьер Малиновский.

По его словам, церемония должна пройти уже весной 2020 года. Малиновский подчёркивает, что акция, в рамках которой прах генерала будет перезахоронен, станет историческим моментом в летописи отношений между Россией и Францией. Останки военного были обнаружены в ходе раскопок в июле 2019 года.

Готовность России содействовать репатриации праха должна быть по достоинству оценена французским обществом. Я надеюсь на участие в этой мемориальной акции президентов обеих стран. Для меня день обнаружения праха Шарля-Этьена Гюдена стал одним из важнейших дней в жизни, — приводит ТАСС слова историка, который готовился к реализации проекта много лет.

Как рассказал представитель семьи генерала, граф Альберик Орлеанский, останки офицера будут перезахоронены в военном пантеоне Дома инвалидов в Париже.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия готова передать Франции прах соратника Наполеона — генерала Шарля-Этьена Гюдена. Но организация церемонии должна быть согласована через дипломатические ведомства, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.