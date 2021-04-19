Праге напомнили о «немалой недвижимости» в Москве

Механизм экспертных консультаций существует для того, чтобы решать возникающие проблемы в сфере недвижимости. Так в МИД РФ отреагировали на требование властей Праги вернуть земельный участок, принадлежащий российскому посольству.
Также там напомнили, что участки российской дипмиссии в Чехии были получены СССР в начале 1970-х годов в соответствии с советско-чехословацкими соглашениями,
Кроме того, в МИД подчеркнули, что Прага имеет «немалую недвижимость» в районе Тверской улицы Москвы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское посольство в Праге должно вернуть территорию, которую оно заняло на части городского парка Стромовка, заявил староста района Прага-7 Ян Чижински. Городские власти хотят вернуть землю общей площадью примерно в половину гектара.