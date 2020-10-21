Прага ограничила передвижение по Чехии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/416bcb00-1391-11eb-8714-fa163e074e61_660.jpg Прага Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Чешские власти ограничили передвижение граждан по стране в связи с резким увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал 21 октября глава Минздрава республики Роман Прымула.

Из этого требования имеется целый ряд исключений. Среди них поездки на работу или для осуществления неотложной бизнес-деятельности, необходимое посещение членов семьи или близких людей, продуктовых магазинов и других мест, связанных с основными жизненными потребностями, посещение медицинских и социальных учреждений, — цитирует политика ТАСС.

Накануне руководители некоторых польских городов решили отказаться от проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии COVID-19. В частности, праздничные гулянья отменены в Варшаве, Гданьске, Познани и ещё в ряде городов. Это решение объясняется тем, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения инфекции. Польше угрожает третья волна COVID-19, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Согласно последним данным, в Польше с начала пандемии заболели 192,5 тысячи человек. Из них выздоровели около 96 тысяч. Жертвами инфекции стали 3,7 тысячи поляков.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша и Германия усилили ограничения в связи с распространением коронавируса. Польские власти обязали граждан носить защитные маски в общественных местах. В Германии ограничили время работы баров, ресторанов, а также всех торговых точек, за исключением АЗС и аптек.