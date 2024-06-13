«Позорная ситуация»: в Раде предложили сократить полномочия военкомов Верховная рада: функции военкоматов могут сократить после драки в Одессе

Фото: МО Украины

В Верховной раде Украины рассматривают возможность передачи функций территориальных центров комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) гражданским органам, передает «Страна.ua». Замглавы комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Рады Егор Чернев пояснил, что об этом задумались после драки между врачами скорой помощи и сотрудниками ТЦК, которая произошла 11 июня в Одессе.

Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел. <...> Один из вариантов, пока на уровне обсуждения, — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны, — отметил депутат.

Жительница Херсона ранее покусала полицейского, чтобы помочь сыну скрыться от военкомов. Правоохранители вместе с сотрудниками ТЦК проводили рейд, в ходе которого остановили 23-летнего молодого человека. Он отказался предъявить документы, мать вступилась. Теперь 60-летней украинке грозит уголовная ответственность.

Недавно несколько десятков женщин вышли на митинг у здания территориального центра комплектования в Житомирской области на Украине. Протест был связан с гибелью доставленного в ТЦК мужчины: на следующий день после прибытия у него произошел эпилептический припадок из-за, как утверждают военкомы, длительного употребления алкоголя. Однако родственники мужчины уверены, что его избили до смерти сами работники военкомата.