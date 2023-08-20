Украинский президент Владимир Зеленский не осознает, что истребители F-16 не изменят положения Вооруженных сил Украины, которые несут большие потери. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в Twitter (X), комментируя решение Нидерландов передать Киеву F-16, и обвинив главу Украины в смерти 400 тысяч украинцев.
Все они будут сбиты в течение месяца, — заявил Риттер об истребителях.
По его словам, поставки F-16 лишь создают иллюзию безопасности для Украины. Экс-разведчик добавил, что союзники заставили украинского лидера пожертвовать более чем 400 тысячами украинцами «в неудачном натовском гамбите».
Позор вам за то, что вы позволили этому случиться, — заключил Риттер.
Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского укрепить оборону под Харьковом скрывает под собой попытку украсть бюджетные средства. По его словам, в распоряжении Киева попросту нет средств, позволяющих защититься от российского вооружения.
Генерал напомнил, что коррупция в украинской оборонной сфере существует давно. Как следствие, у ВСУ нет всего необходимого для эффективного ведения боев. Однако власти, по словам Кривоноса, пытаются делать вид, что у военных все хорошо.