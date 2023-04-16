«Позор»: поляки высмеяли Дуду за требование «перекрыть России кислород» Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за слова об Украине и России

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Анджей Дуда

В официальном Twitter-аккаунте канцелярии президента Польши Анджея Дуды появились негативные комментарии поляков, которые раскритиковали польского лидера за поддержку Украины. В частности, они высмеяли его предложение «перекрыть России кислород» которое прозвучало во время визита в Австрию, где Дуда встречался с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон грата в демократических странах. Эту же участь ты уготовил полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор, — написал пользователь под ником Cacek.

Некоторые поляки назвали его поездку пустой, а решения нелегитимными. Один из пользователей даже усомнился, что Дуда все еще президент Польши.

Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем и вы на самом деле президент Украины? — высказался Paweł.

Ранее агентство DPA сообщило, что Польша запросила у Германии разрешение реэкспорта на Украину самолетов МиГ-29, некогда стоявших на вооружении ГДР. Немецкая газета Spiegel писала, что правительство ФРГ одобрило поставку этих самолетов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Атлантическом совете сообщил, что Варшава планирует передать Украине очередную партию истребителей МиГ-29. Польский президент Анджей Дуда 5 апреля сообщал, что страна поставит Киеву 14 таких самолетов, при этом оставит себе те, которые были модернизированы под стандарты НАТО.