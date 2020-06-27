«Позор и стыд»: Саакашвили признал, что РФ опередила Украину по реформам

https://static.news.ru/photo/d5a85a0c-b862-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва опередила Киев в сфере реформ. Так считает руководитель исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Россия опередила нас на фронте реформ. Позор и стыд. Я так был расстроен, когда послушал все эти факты, — сказал бывший грузинский лидер в эфире «Украины 24».

Он рассказал, что в субботу общался в онлайн-формате с владельцем харьковского завода холодильников. По словам Саакашвили, предприниматель, работающий в двух странах, поделился с ним мнением о том, где бизнесменам проще работать — на Украине или в России.

Вот, в России намного легче делать. Но даже там легче вести экономическую активность и свободнее дышится, чем в нашей демократической Украине. Потому что у нас есть армия чиновников, которая является такими же врагами нашей страны, как внешний враг, — привёл Саакашвили слова директора предприятия.

Кроме того, он отметил, что Россия опережает Украину в вопросах эффективности налоговой системы и поддержки предпринимателей.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее «балканским сценарием» и заявил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.

Как писал NEWS.ru, до этого глава исполкома Нацсовета реформ заявил, что Украина может столкнуться с голодом, потому что страна стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы.