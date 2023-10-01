«Позор»: Германии припомнили нацистское прошлое из-за помощи Украине Экс-разведчик США Риттер: Германии должно быть стыдно за отправку оружия Киеву

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Германия не смогла полностью избавиться от своего нацистского прошлого, если оказывает военную помощь Украине, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он пристыдил Берлин за поддержку Киева.

Горькая правда заключается в том, что Германия так полностью и не избавилась от своего нацистского прошлого. Если бы она это сделала, немецкое правительство не стремилось бы снова увидеть свои танки на поле боя на Украине против русских. Германии нужно сейчас опустить свою голову вниз, испытав позор, и сказать: «Нет мы не будем этого делать», — заявил Риттер.

При этом он указал, что в случае эскалации напряженности Германия даже не сможет мобилизовать собственную армию, поскольку страна опустошила свои ангары с военной техникой, отправив ее Украине.

Ранее Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней. Важной особенностью документа является отсутствие в нем пунктов о выделении средств на помощь Украине. Сенат США также одобрил проект временного финансирования, хотя президент страны Джо Байден утверждал, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе прекратить оказание помощи Киеву.

Замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что Запад стала утомлять ситуация на Украине. По его мнению, именно с этим связано решение американских властей заморозить военную поддержку Киева на полтора месяца, что станет для ВСУ большой проблемой.