Пожилой украинец поджег себя перед генконсульством в Кракове RMF24: украинец совершил попытку самосожжения перед генконсульством Украины в Кракове

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Консульство Украины в Кракове

Украинец совершил попытку самосожжения перед зданием генерального консульства Украины в Кракове, сообщает польское радио RMF24. 63-летний мужчина выкрикивал лозунги на родном языке и призывал соотечественников возвращаться в страну, чтобы участвовать в боевых действиях.

Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал, — заявил пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех.

По данным RMF24, свидетели и патруль полиции смогли вместе потушить пламя, после чего мужчину доставили в местную больницу. Медики описывают его состояние как тяжелое.

Ранее мужчина попытался устроить самосожжение возле телецентра «Останкино», но после возгорания забежал на КПП телецентра и попросил помощи. По предварительным данным, у пострадавшего расстройство личности.

Летом 2020 года мужчина устроил акт самосожжения у здания ФСБ в Калининграде. Он жаловался, что бывшая жена похитила его ребенка. По его словам, силовики ничего не делают со сложившейся ситуацией.