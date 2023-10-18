Пожилой поляк зарезал пятилетнего детсадовца в Познани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пятилетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду в польском городе Познань в результате ножевого ранения в грудь, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что нападение на группу дошкольников совершил 71-летний пенсионер.

Как пишет издание, детсадовцы были на прогулке со своими воспитателями, когда к ним подбежал пожилой гражданин с криками, что собирается всех убить. После этого мужчина ударил в грудь ножом мальчика, который шел в конце группы. Пятилетний Мауриций был срочно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Ребенок умер во время операции.

Сообщается, что нападавшего задержали недалеко от места происшествия. Выяснилось, что пенсионер по имени Здзислав живет неподалеку от детского сада и ранее никогда не был фигурантом полицейских протоколов.

По словам пресс-секретаря городской полиции Анджея Боровяка, у правоохранителей нет информации о семейных или социальных связях убийцы с мальчиком или его семьей. Полицейские выясняют мотивы совершенного преступления.

Ранее во французском городе Аррас мужчина напал с ножом на учителя литературы из местной школы и еще нескольких человек. Педагог от ранений погиб, еще несколько человек пострадали.